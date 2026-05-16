福島県郡山市の磐越道で起きたマイクロバスの衝突事故は、修学旅行や部活動の移動における安全確保のあり方に一石を投じました。ガードレールが車体を貫通し、男子生徒が死亡するという凄惨な事態に、SNS上では子どもの部活送迎をする保護者らから「自分も、もし事故を起こしたら、重い責任を負うことになるのか」と不安の声が広がっています。もし事故が起きた場合、運転していた保護者はどのような法的責任を問われるのでしょう