「アメリカン」「イタリアン」と聞いても、中華料理とは結びつかないだろう。名古屋の人気店「中国台湾料理 味仙」には、そんな独特の注文方法がある。激辛料理に悶絶しながら食事をしていたある日、思いがけない出来事が起きた。そこにあったのは、ちょっと笑えて、少し心が温まる出会いだった。※本稿は、料亭「賛否両論」オーナー兼料理人の笠原将弘『うまい旅 笠原将弘のあちこち出張日記』（光文社）の一部を抜粋・編集したも