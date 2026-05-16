W杯の試合球「トリオンダ」北中米ワールドカップ（W杯）で使用される公式球は従来のボールに比べて、ロングキックの飛距離が短くなる可能性があるようだ。「シミュレーション上、違いはあるだろう」と研究結果が公開されている。今大会で使用される公式試合球はアディダスの「トリオンダ」。W杯の公式球のなかでも最少のわずか4枚のパネルで構成された特徴的なボールとなっている。米・ピュージェットサウンド大学のジョン・