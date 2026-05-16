テーラーメイドは、2011年『R11』から今年発売の『Qi4D』シリーズまで、1年ごとに新作を発売してきたが、『Qi4D』シリーズ以降は2年サイクルに移行することが明らかになった。次の新シリーズが発売されるのは2028年となる。【写真】『R11』から『Qi4D』まで！1年サイクルで発売し続けたテーラーメイドのドライバーたちテーラーメイド ジャパン マーケティングチームによると、「毎年クラブを替えるというのは選手への負担もない