アニメ「名探偵コナン」シリーズの「蘭姉ちゃん」こと毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが4月18日、病気のため死去した。61歳。横浜市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。お別れの会の開催は未定。山崎さんは今年2月から病気療養のため活動を休止していた。所属事務所によると、公開中の映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の収録が最後の仕事だった。蘭役の後任はアニメ「ワンピース」のナ