アニメ「名探偵コナン」シリーズの「蘭姉ちゃん」こと毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが4月18日、病気のため死去した。61歳。横浜市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。お別れの会の開催は未定。

山崎さんは今年2月から病気療養のため活動を休止していた。所属事務所によると、公開中の映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の収録が最後の仕事だった。蘭役の後任はアニメ「ワンピース」のナミ役で知られる声優の岡村明美（57）。活動休止に伴い3月から代役を務めており、そのまま引き継ぐ形となった。

1996年にスタートした「名探偵コナン」で、主人公とともに事件に巻き込まれるヒロインの蘭を長年好演した。声を吹き込む際には「特に声を作ろうとは思わず、女の子らしい一面もある明るく元気なごく普通の高校生というイメージでやっている」と過去のインタビューで明かしておりとげのない優しい声が印象的。一方で空手の達人という設定ゆえに、アクションシーンでは気合の入ったかけ声を披露。声のギャップもファンを楽しませてきた。

蘭役だけでなく、アニメ「ひみつのアッコちゃん」のアッコ役や「ママレード・ボーイ」「ご近所物語」などに出演。明るく安定した語りに定評があり、アニメ以外にもTBS「サンデー・ジャポン」、フジテレビ「情報プレゼンター とくダネ！」などの情報番組のナレーションなどでも幅広く活躍した。

訃報を受け、コナンの原作者である青山剛昌氏（62）がアニメ公式サイトを通じてコメントを発表。「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地よい安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しい」と悼んだ。

山崎 和佳奈（やまざき・わかな）1965年（昭40）3月21日生まれ、横浜市出身。同志社大工学部で有機化学を研究しながら、辰巳琢郎が座長を務めた学生劇団「劇団そとばこまち」に在籍。卒業後は会社員をしながら声優の養成所に通った。91年に声優デビュー。15年に松井、「タッチ」浅倉南役で知られる日高のり子とアイドルユニット「backdrops」を結成。