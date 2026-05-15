高崎市の群馬病院で色とりどりのバラが見頃を迎え、病院利用者や近隣の人たちを楽しませています。 高崎市稲荷台町にある群馬病院では、自然と触れあうことで患者に心と体を癒してもらおうと、イングリッシュガーデンなど約８０００平方メートルの庭園を施設内に設けています。 現在は施設内北側のバラ園が見頃を迎え、病院利用者だけでなく誰でも訪れることができるオープンガーデンが開催されていま