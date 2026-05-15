県内の110番通報を受ける新潟県警の通信指令室。その内部にカメラが潜入。110番の心臓部で奮闘する若手警察官に密着しました。 県内で発生する事件・事故。その通報内容を把握し、警察官に出動の連絡を入れるのが新潟県警の『通信指令員』。 姿が見えないなかで、緊迫の現場と向き合う110番の通信指令とは― ――――― 県警本部にある通信指令室。24時間365日。新潟県内の110番はすべ