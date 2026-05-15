暑さが本格化するのを前に、5月15日に高知市で建設関連会社が合同で熱中症対策の勉強会を行いました。15日、熱中症対策の合同勉強会が高知市の福留開発で開かれ、高知県内の建設関連会社8社から約70人が参加しました。勉強会では尿を用いて水分やミネラルのバランス評価やAIアドバイスが受けられる検査キットなどが紹介され、参加した社員たちが実際に体験しました。高知市では5月15日も最高気温が26.5度となるなど暑い日が増えて