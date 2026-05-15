5月31日、伊吹島（観音寺市）でコスプレイベント 香川県観音寺市沖の伊吹島を舞台に、5月31日、コスプレイベントが開かれます。 イベントは、観音寺市にある「道の駅とよはま」が企画したもので、今回で3回目の開催です。1回目は道の駅で、2回目は観音寺市内のフォトスポットを周遊する形で行われました。 なぜ観音寺市でコスプレイベントを行っているのか？実は観音寺市はテレビやアニメで全国的な人気を集めた「結城