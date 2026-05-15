300年続くとされる伝統の厄除け行事「あぶりもち神事」が、金沢市の神明宮で始まりました。「お神明さん」として親しまれている金沢市の神明宮。毎年春と秋に行われる「あぶりもち神事」は、加賀藩二代藩主・前田利長が厄除けのために清めた餅を振る舞ったことが始まりとされています。 15日は神職がついた餅を御幣の形に串にさし、神様にお供えする「奉納式」が行われました。あぶりもちは、“家に飾れば家内安全、食べれば