W杯代表メンバーに選出！佐野海舟選手（2023年撮影） 6月からアメリカ・メキシコ・カナダの３カ国で開催される「FIFAワールドカップ2026」。その日本代表メンバー26人が15日発表され、岡山県津山市出身の佐野海舟選手（25）が選ばれました。 佐野海舟選手は、豊富な運動量とボール奪取能力が持ち味のミッドフィールダー。ドイツ1部でプレーし、ワールドカップでは中心選手