スミスは自身初の先頭打者アーチ【MLB】ドジャース 5ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に5-2で勝利した。大谷翔平投手は完全休養となり、出場なし。この試合でリードオフを務めたのがウィル・スミス捕手だった。試合後、“代役”としての役目を振り返った。大谷は前日の同戦に先発登板し、7回8奪三振無失点の好投で3勝目をマークした。デーブ・ロバ