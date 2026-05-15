三重県は、4月29日から5月6日までのゴールデンウイーク期間中、県内の主な観光施設24カ所を訪れた人が、のべ約164万人だったと発表しました。一日あたりの観光入込客数は前年比112．6％で、去年より約2万3000人増加しました。最も多かったのは、桑名市のナガシマリゾートで、約57万人でした。また、伊勢市の伊勢神宮は約31万2000人で、前年比130．7％、鳥羽市の鳥羽水族館は約5万4000人で、前年比125．5％と大きく増加しました。14