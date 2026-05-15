オリックスの東山玲士投手が、トミー・ジョン（TJ）手術から1年後の5月中旬にライブ打撃登板を目指している。「長かったですね。本当に手術をしていいのか葛藤があったのですが、野球を長くやるための決断だったので、悔いはありませんでした」。あと6日で手術から1年目を迎える5月13日、東山が静かな口調で前を見据えた。東山は丸亀高（香川県）、同志社大、ENEOSから2024年ドラフト5位でオリックスに入団した。ショートア