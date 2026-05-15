「ロッテ５−３日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

意地の詰まった打球が“おまけ付き”の右翼ポールを直撃した。日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が土壇場で反撃の８号ソロ。今季初の５連勝はならず敗れたものの、２点差に追い上げるアーチで見せ場は作った。

４点を追う九回だ。先頭浅間の右越えソロでロッテ先発の西野を降板に追い込んだ直後、横山の代わりばなを捉える２者連続弾。「なんとかチームに勢いをつけるようなバッティングをしたいなとは思っていました」との言葉通り、その後２死一、三塁と一打同点の状況までは追いすがった。

頼れる選手会長の目が点になったのは試合後だ。ＺＯＺＯマリンの両翼のポール直撃弾を放った選手に贈られる、ロッテのチョコレート菓子「トッポ」をゲット。その量が１０００個と聞くと「はっ？」と絶句し「１０００個っすか？」と声が裏返るほど驚いた。「当たった瞬間にトッポだなとは思ったけど、１０００個とは。ありがたくいただきます」と感謝。本拠地が札幌ドーム時代に常備していたトッポを若手が冷凍庫で冷やす慣例がチームにあったことを明かし「復活させようかな」と笑った。

４月１４日以来の貯金生活はならず、再び借金１。それでも、新庄監督は「いい粘りを見せましたけどね。まあ、仕方ない」と、最終回の攻撃を評価した。清宮幸の幸運弾を吉兆にして、４カードぶりに戻る本拠地で再び進撃を開始する。