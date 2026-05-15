ダウンタウンの浜田雅功（63）が16年ぶりにドラマ出演する。ネットフリックスで10月に配信される「俺のこと、なんか言ってた？」で、役所広司（70）演じる主人公のライバルとなる売れっ子俳優を演じる。ドラマ出演は、主演した2010年放送のテレビ朝日系「検事・鬼島平八郎」以来。俳優名義の「濱田雅功」として臨み「ずっとバラエティーばかりやってきたので“こんな感じだったなあ”と、凄く新鮮でした」と撮影を回想。「今回