◇ナ・リーグドジャース4―0ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は13日（日本時間14日）、ジャイアンツ戦に今季4度目の“投手専念”で先発し、7回4安打無失点、8奪三振で今季3勝目を挙げた。再び規定投球回数に達し、防御率0・82は断トツでメジャートップに返り咲いた。チームは4―0で勝ち、連敗を4でストップ。二刀流による疲労が考慮され、14日（同15日午前11時10分開始）のジ軍戦