多国籍の4人組コーラスグループ「イル・ディーヴォ」が14日、東京国際フォーラムで来日公演を行った。2年半ぶり9回目となる来日。名声を高めた「TimeToSayGoodbye」や日本の名曲「ふるさと」など、全20曲を披露した。米国出身のデイヴィッド・ミラー（53）は「再び東京でお目にかかれたことを光栄に思います。今までとは違う音楽の旅へと皆さんをご招待します」と流ちょうな日本語で話し、会場を沸かせた。1時間45分