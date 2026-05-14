次週5月21日よる7時放送2時間スペシャル！ゴチに上川隆也さん＆賀来賢人さんが登場！テーマは“若返ったらうれしいなゴチ！”さらに！人気企画「料理時間ハンデマッチ鉄人VS凡人シェフ軍団」も！ゲストにINI木村柾哉さんも登場！お見逃しなく！！