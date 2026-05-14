群馬県警察本部 去年１０月、高崎市の住宅に侵入し、腕時計や指輪など合わせて２７点、約１３７０万円相当を盗んだとして、警察は愛知県豊橋市の男（３８）ら４人を逮捕しました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、愛知県豊橋市の櫻井健太容疑者（３８）や岩田ひかる容疑者（３２）ら男女４人です。 警察によりますと、４人は去年１０月４日から１１日までの間に、高崎市内の住宅に窓を割って侵入し、現金１０万