フリーアナウンサーの森遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「KANEKA Good Chemistry」（毎週金曜14:30〜14:55）。第一線で活躍するゲストを迎え、その輝きの源を探るインナーケア・ラジオプログラムです。多彩なゲストの日々の習慣や大切にしている想いに触れながら、心と体を整えるヒントをお届けします。5月8日（金）の放送は、ゲストに元プロ野球選手で現プロ野球解説者の五十嵐亮太（いがらし・りょうた）さ