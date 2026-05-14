アイスランドサッカー協会（KSI）は5月13日、同月31日に『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026の日本代表戦に臨むアイスランド代表のメンバー19名を発表した。FIFAワールドカップ26欧州予選でグループBに組み込まれたアイスランド代表は、6試合を2勝1分3敗の勝ち点「7」で終えた。フランス代表、ウクライナ代表に次ぐ3位で予選を終えており、2大会ぶり2度目のワールドカップ出場は果たせなかった。そんなチ