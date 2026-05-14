5月13日、人気バンドRADWIMPSの野田洋次郎がXを更新。2006年発売の名曲にまつわる“秘話”を明かして、話題となっている。《細木数子さんを題材にしたドラマ「地獄に堕ちるわよ」（すごいタイトル）がNetflixで公開になったそうな。今の若い世代は知らないだろうけど細木さんの影響力は俺らが10代の時とかものすごくて、あちこちで六星占術だ大殺界だという言葉が聞かれた。今でいうMBTIに少し似たものだったと思う》野田は198