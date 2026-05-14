酒田市の住宅地で2026年3月から4月にかけて相次いだ連続不審火に関連し、警察は14日、窃盗の疑いで逮捕されていた23歳の男を放火などの疑いで再逮捕しました。男は容疑を認めていて、警察はほかの不審火についても関連を調べています。非現住建造物等放火と建造物侵入の疑いで再逮捕されたのは、酒田市東泉町2丁目の無職・奥山寛章容疑者（23）です。奥山容疑者は4月6日、酒田市東泉町2丁目で、89歳の男性の住宅敷地内にある物置小