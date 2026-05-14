秋田市では80代の女性から現金100万円をだまし取ったとして17歳の男子高校生が逮捕されました。逮捕されたのは神奈川県に住む17歳の男子高校生です。秋田中央警察署の調べによりますと、男子高校生は先月28日、仲間と共謀して秋田市に住む80代の女性から現金100万円をだまし取った疑いが持たれています。仲間の一人が孫を装って女性の自宅に電話をかけ、「スーツケースから財布などがなくなっていた。カードで取