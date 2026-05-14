2月に56歳で亡くなったロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんのお別れの会が14日、都内で行われた。ロックバンド、SOPHIA松岡充（54）は「病気と闘って必ず戻って来てくれると思っていました。いなくなったことが信じられない」と声を詰まらせた。LUNA SEAは「背中を見て追いかけていた」存在とした松岡。真矢さんがMCを務めていた音楽番組に、新人だったSOPHIAがゲスト出演した時を振り返り「真矢さんは、それぞれのアーティ