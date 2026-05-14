7回8奪三振4安打無失点で3勝目【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のジャイアンツ戦で7回8奪三振4安打無失点と好投を見せ、今季3勝目を挙げた。この日はスパイクに描かれたデコピンがチラリと見える場面も。試合後には、そんな愛犬への思いも語った。初回は2死から一、三塁のピンチを迎えたが、スイーパーで空振り三振に仕留めて切り抜