○ ドジャース 4 − 0 ジャイアンツ ●＜現地時間5月13日ドジャー・スタジアム＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回4安打無失点、8奪三振の快投で今季3勝目（2敗）を挙げた。前日にロバーツ監督が明言したとおり、指名打者には入らず今季4度目の投手専念。初回は二死から四球と安打で一、三塁のピンチを招いたが、5番・エルドリッジをインローに鋭く食い込むス