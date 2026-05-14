次回5月20日（水）25:35〜放送 eスポーツやゲーム関連のホットな現場からその熱量をお伝えする日本テレビ「潜入！ゲーム特報部」（毎月1回放送・50分番組）。5月20日（水）の放送は「KONAMIに潜入！」。佐藤流司、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）、ゲームキャスター・岸大河 4人の特報部員が、お揃いの“潜入コーデ”に身を包み向かった先は、昨年竣工したばかりのKONAMIグループの次世代拠点「コナミクリエイティブフロント東