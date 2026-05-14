【(C)B.LEAGUE】 2016年に開幕したB.LEAGUEは、これまでに数多くのドラマとスター選手を生み出してきました。中でも、シーズンを通して最も顕著な活躍を見せ、リーグの顔として輝いたのが「B1 レギュラーシーズン最優秀選手賞 （MVP）」を受賞した選手たち。初年度から2024-25シーズンまで、歴代の受賞者を当時の功績とともに振り返ります。 2016-17シーズン ニック・ファジ