隠密性を向上させる「圧巻の飛行技術」陸自が映像で公開陸上自衛隊・高遊原分屯地は2026年5月8日、西部方面ヘリコプター隊第3飛行隊に所属する輸送ヘリコプターCH-47JA「チヌーク」が匍匐（ほふく）飛行を行う様子を捉えた映像を公開しました。【映像】スゴすぎる..これが自衛隊の巨大ヘリCH-47の飛行訓練です匍匐飛行（NOE）とは、敵のレーダーで探知されないように、山や谷に沿って超低空を飛ぶことを指し、地形追従飛行とも