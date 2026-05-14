ひろぎんホールディングスは昨年度の決算を発表し、純利益が2年連続で過去最高を更新しました。ひろぎんホールディングスの昨年度の売り上げにあたる経常収益は2512億円で前の年より24.8％増えました。最終的なもうけを示す純利益は437億円で、2年連続で過去最高を更新。貸出金の利息が増えたことなどが要因で、3年連続の増収増益となりました。■ひろぎんホールディングス 部谷俊雄 社長「目標としている水準は