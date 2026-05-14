日産「新型“3列ミニバン”」に反響殺到！「“オラオラ”してない顔が好き！」と好意的な声初夏を思わせる心地よい風が吹き抜ける2026年5月。ゴールデンウィークの余韻も冷めやらぬなか、休日の行楽地や大型ショッピングモールでは、家族連れを乗せたミニバンが大活躍しています。【画像】これが日産「新セレナ」です！（33枚）そんなファミリー層から高い人気を誇るのが、日産が今年の2月にマイナーチェンジを実施して発売