14日未明から朝にかけて県内でも揺れを観測する地震が相次ぎました。気象庁によりますと、14日午前5時1分ごろ、岩手県内陸北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10キロで、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されています。この地震で盛岡市などで最大震度4を観測しました。県内では大館市や秋田市、それに由利本荘市などで震度2の揺れを観測しています。また、14日午前2時32分ごろには、青森県津軽南部