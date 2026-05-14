NPB(日本野球機構)が14日、公示を発表。楽天は柴田大地投手を出場選手登録しました。柴田投手は今季6試合のリリーフ登板で、2ホールド、防御率0.00をマーク。5月4日に登録抹消となって以来の再昇格です。昨季現役ドラフトで加入した右腕は、すでに昨季に並ぶ登板数となっています。