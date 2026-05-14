前進守備→打球に超速反応「なんというプレーなんでしょう」【MLB】Bジェイズ ー レイズ（日本時間14日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が13日（日本時間14日）、本拠地で行われたレイズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回の守備では三塁線への鋭い打球をダイビングキャッチしてアウトにした。この“超美技”に実況席からは、驚きと称賛の声が上がった。4回、先頭のチャンドラー・シンプソン外野手を打席に迎えた岡