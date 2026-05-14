前進守備→打球に超速反応「なんというプレーなんでしょう」

【MLB】Bジェイズ ー レイズ（日本時間14日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が13日（日本時間14日）、本拠地で行われたレイズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回の守備では三塁線への鋭い打球をダイビングキャッチしてアウトにした。この“超美技”に実況席からは、驚きと称賛の声が上がった。

4回、先頭のチャンドラー・シンプソン外野手を打席に迎えた岡本は、俊足を警戒し浅めの守備位置。地元放送局「スポーツネット」の実況ダン・シュルマン氏も「オカモトの守備位置は超前進です」と説明するほどだった。だが、シンプソンの打球は三塁線へ。打球速度93.5マイル（約150.5キロ）を計測する痛烈な当たりだったが、これを横っ飛びでこれを見事に捕球。すぐさま一塁へ送球しアウトを奪った。

この美技にシュルマン氏は「オカモトによるなんというプレーだ！ 起き上がって、アウトにした！」と大興奮。リプレーが流れると解説のジョー・シダル氏も「これはただ単に素晴らしいプレーというだけではありません。ブルージェイズにとっても重要なプレーでした。オカモトがシンプソンから長打を強奪しました。なにより（先頭打者の）出塁を防ぎました。ブルージェイズの三塁手による、なんというプレーなんでしょう」と称賛を送った。

さらに続けて「前進守備だったので反応する時間は短かったです」とその反応速度にも脱帽の様子だった。また、一塁を守るブラディミール・ゲレーロJr.内野手も岡本を指さし、頷いて無言の称賛を送った。これに岡本も帽子のつばを触ってニヤリと答えた。この光景にシュルマン氏は「（普段あまり感情を出さない）カズですらこのプレーに笑顔が飛び出しました」と注目する一幕もあった。（Full-Count編集部）