自身のインスタグラムで公開カーリング女子の北京五輪銀メダリストで現在は解説者を務める石崎琴美さんが、自身のインスタグラムを更新。かつてのチームメイトである藤澤五月（ロコ・ソラーレ）との再会の様子を公開すると、藤沢のいつもと違う私服姿が、ファンの注目を集めている。石崎さんは「札幌にきたともだちとでぇーと#さっちゃん #ひさしぶり #札幌」と記して、写真を公開。白いTシャツにピンクのシャツを羽織った私