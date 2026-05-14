ストレスなく仕事を片づける方法は何か。書評家の印南敦史さんは「仕事は『ポケットの小銭を減らすような感覚』だと捉えている。小銭は増えれば重たくなるが、仕事をひとつ終わらせるごとに気持ちは軽くなっていく」という――。※本稿は、印南敦史『先のばしをなくす朝の習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／agrobacter※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／agrobacter■その仕事をする必然性