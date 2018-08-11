『勸玄くん』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
J-CASTニュース
あどけなさを感じる勸玄の姿などを公開し、ファンからは成長に驚く声が
All About
長男が娘の肌着と思しきものを間違えて着ている様子を、写真で公開
週刊女性PRIME
「毛抜」という演目を披露するが、海老蔵に「親バカ」という批判があるそう
デイリー新潮
息子が妻・小林麻央さんからもらったもので、大切にしていたという
アメーバニュース
SNSなどから距離を置き、YouTube上の数百本の動画もほぼ非公開にしたそう
NEWSポストセブン
長男が9歳の誕生日を迎えたことを報告し、生まれた当時を回想
ABEMA TIMES
海老蔵が、初対面の子どもとすぐ仲良くなる息子・勸玄に驚き
マイナビニュース
勸玄くんは10万円を超えるハットを気に入り、自分で支払いをして購入
「あと80年生きてね！」と言われ、「う、うん、ん？123歳！」と驚愕
2月25日にブログで「頭痛くなるくらいすげー、結果でした、、」と報告した
デイリースポーツ
女性自身
お年玉でおねだりしたいこととして「ゲームしていい？」と問われた海老蔵
スポニチアネックス
海老蔵は2020年に13代目市川団十郎白猿を、勸玄君は8代目市川新之助を襲名
日刊スポーツ
勸玄くんが母・小林麻央さんの画像を眺めている後ろ姿を画像で紹介
ドラゴンボールのフリーザに扮する姿に、11万件以上の「いいね！」がついた