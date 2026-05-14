「大変な事態になった」と驚いている人は当然ながら多いだろう。バラエティ番組で「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と後輩芸人が告発してネットは炎上。その結果、先輩芸人が後輩芸人に謝罪したのだ。ところが翌日になると後輩芸人は「いじめられていた」との発言を撤回。二転三転の展開にも驚かされるが、改めてネット炎上がもたらす強い影響力が再認識されているのは間違いない。＊＊＊【写真を見る】後輩と相方を