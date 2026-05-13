パジャマの誤った使い方について、寝具専門店「日本橋西川」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…意外と知らない！？」これが「パジャマの“誤った使い方”です！公式アカウントは「実は間違っている！？パジャマの使い方」「みなさんはパジャマを着ていますか？Tシャツやパーカー、短パンなどラフな格好で寝ている人がほとんどではないでしょうか？」と投稿した上で「しかし質の良い睡眠を