◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１３日・神宮）阪神の救援陣がまたつかまった。１点リードの８回に３番手で桐敷が登板したが、無死二塁のピンチを招くと石井に右中間へ同点二塁打を献上。その後、１死満塁でモレッタがリリーフしたが、古賀に押し出し死球で勝ち越しを許し、増田にも中犠飛を浴びた。桐敷は８日のＤｅＮＡ戦（甲子園）で１死も取れずに６失点。１２日のヤクルト戦（神宮）は１回１安打無失点も、再び