女性警察官の自宅に侵入したとして、兵庫県警は１３日、県警篠山署の交通課長だった警部（５５）（神戸市北区）を住居侵入容疑で逮捕した。警部が所持していた小型カメラから室内を撮影した動画が複数見つかっており、県警は、盗撮目的だった可能性があるとみて調べる。発表では、警部は２０２４年１１月〜昨年１月、同県三田市内に住む２０歳代の女性警察官宅に侵入した疑い。容疑を認めているという。県警によると、今年３