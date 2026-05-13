静岡県高校総体サッカーの会場が、このほど決まった。３６校が参加して１６日に開幕し、１７日の２回戦から静岡学園、藤枝東、浜松開誠館などのシード校が登場。３回戦は２３日に行われる。ＤＦ岩下雄飛（３年）がＵ―１７日本代表のサウジアラビア遠征に参加している東海大静岡翔洋は、３０日の準々決勝から参戦する。準決勝は３１日に藤枝総合サッカー場で、決勝は６月７日にエコパスタジアムで１２時３５分から行われる。◇