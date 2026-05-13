ロッテ（東京都新宿区）が、映画「スターウォーズ」シリーズとコラボした「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」を6月2日に東日本先行（静岡県を含む）で発売開始します。【えー！】ビックリマンチョコ×スターウォーズシール5種を先行公開！シールは全24種で、ルーク・スカイウォーカーやR2-D2のほか、最新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（5月22日公開）のメ