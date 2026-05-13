5月12日、吉野川市鴨島町で理容店兼住宅が全焼した火事。視聴者が撮影した映像には、３階にはしごをかけ、黒煙の中、消防隊員が住人を救助する様子が映っていました。撮影者によると、「パーン、パーン」と何かが爆発しているような音も聞こえていた現場。緊迫の救出劇です。