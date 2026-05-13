岡山県警は10代の男性2人を監禁し暴行を加えたとして、男子高校生を含む10代から40代の男女8人を逮捕しました。

【写真を見る】【速報】集団で監禁し暴行を加えるなどしたとして男子高校生（17）を含む男女8人を逮捕 男性2人を監禁・暴行した容疑【岡山】

8人は男性2人を監禁・暴行した疑い

監禁と傷害の容疑で逮捕されたのは

岡山県津山市の無職の男（44）

岡山県津山市の会社員の男（21）

岡山県美作市のアルバイトの女（20）

岡山県勝田郡のアルバイトの男（18）

岡山県美作市の会社員の男（18）

岡山県美作市の土木作業員の男（18）

岡山県津山市のアルバイトの男（17）

岡山県勝田郡の男子高校生（17）の8人です。

警察によりますと、男女8人は今年3月17日午前0時35分ごろから午前4時40分ごろまでの間、岡山県勝央町の路上などで、19歳と18歳の会社員の男性2人を集団で監禁し暴行した疑いが持たれています。

「警棒」のようなもので殴りつけたとみられる

警察によりますと、津山市の無職の男（44）ら8人は、逮捕された美作市の土木作業員の男（18）とトラブルになっていた、会社員の男性2人に集団で暴行することを考え、男性2人を勝央町のコンビニエンスストアなどに呼び出して車に乗せ、勝央町の山中の路上まで連行し監禁した上で、男性2人に対して警棒のようなもので殴りつけるなどの暴行を加えてけがをさせ、さらに男性（18）を車に乗せて津山市の路上まで連行し監禁したとみられています

男女8人に暴行を受けた、18歳の会社員の男性は胸の骨を折るなど2か月の大けがをしました。19歳の男性は山中で暴行を受けた後、8人から逃げ出すことができましたが、左ひざなどに2週間のけがをしました。

「トラブルの相手らに車で連れていかれた」旨の110番通報

3月17日午前1時前に、男性（18）の親族から「トラブルの相手らに車で連れていかれた」といった内容の110番通報があり、警察が美作市の土木作業員の男（18）らが乗った車を美咲町で発見し、事情を聞くなど捜査を行った結果、無職の男（44）ら8人の容疑を確認したため、きょう（13日）8人全員を逮捕したものです。

警察は逮捕された男女8人の認否について明らかにしてません。警察は容疑者が犯行で使用した車2台を押収するなど調べを進めています。