東北から四国にかけては、今夜初めごろにかけて雷雨の所があるでしょう。すでに雷雨が過ぎ去った地域でも、中小河川の増水や道路の冠水、交通機関への影響が続いている可能性があるので注意が必要です。大気の不安定な状態は、14日（木）にかけても続く見込みです。午後は、東北から九州にかけて、局地的に雷雲の発達する所があるでしょう。水曜日に雷雨に見舞われた地域は、天気の急変が繰り返される可能性があります。やはり昼ご